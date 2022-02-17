В Переславле после гибели женщины началась охота на бездомных собак

В Переславле нашли труп пса, судя по всему, домашнего. ФОТО: группа "Подслушано в Переславле" ВКонтакте

В Переславле-Залесском, после гибели 35-летней женщины, началась травля бездомных собак. Первые жертвы уже есть: фотографию мертвого животного опубликовали в группе «Подслушано в Переславле». Вот только догхантер, кажется, ошибся и убил домашнего пса.

- По ходу, люди «взяли вилы». Собака с ошейником, - пишет автор поста в соцсетях.

Труп крупного пса нашли в Восходовских гаражах. И, по словам переславцев, это не единственный случай убийства животного: их уже и травили, и стреляли.

В местных пабликах собачники предупреждают других собачников об опасности.

- В городе началось убийство собак. Берегите своих питомцев. Не теряйте их, водите только на поводке. Гуляйте в намордниках, если ваша собака не приучена не подбирать еду на улицах. Разбрасывают отраву! Снимайте на камеру, если заподозрили догхантеров. Или сам факты убийств. Это пригодится, когда будут сводить с ними счеты, - написали в «Подслушке».

Тем временем, в городе продолжается расследование уголовного дела. Следствие считает, что переславна погибла из-за халатности сотрудников МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

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