В Переславле-Залесском стая бродячих собак загрызла женщину

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Переславле-Залесском, по предварительной версии, стая бродячих собак загрызла человека. Истерзанную женщину утром 10 февраля нашли на территории гаражного кооператива, она была еще жива.

- Пострадавшую госпитализировали в реанимацию центральной районной больницы с множественными укушенными ранами и обморожением. Через час пострадавшая умерла, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Личность погибшей пока не установлена.

- - На месте происшествия работают следователи и криминалисты, производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, - уточнили в пресс-службе регионального СКР.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Заниматься отловом бродячих животных и их передачей в приюты по закону обязаны органы местного самоуправления. Однако проверка показала, что в 2022 году соответствующий контракт заключен не был.

КП-Ярославль будет следить за развитием ситуации.