Почему собаки убивают: кто ответит за смерть 35-летней женщины из Переславля-Залесского

Собаки не чуют адреналин и видят страх в том случае, если человек показывает его своими действиями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 февраля ужасная новость облетела всю Ярославскую область: в гаражном комплексе Переславля-Залесского прохожие нашли женщину с многочисленными рваными ранами на теле. Еле живую, ее доставили в реанимацию местной ЦРБ, но врачи спасти пострадавшую не смогли: 35-летняя Светлана умерла, без матери остался маленький сын.

Характер ран практически не оставил сомнений – женщину истерзали собаки. Источник «Комсомолки», который пожелал сохранить анонимность, рассказал жуткие подробности смерти Светланы:

- Она шли мимо этих гаражей, они находятся примерно в 300 метрах от морга. Там вообще место тупиковое, рядом овраг, людей нет. За ней увязалась свора собак, там были и взрослые псы, и щенки. Женщина падала, ее кусали, она поднималась и снова шла, собаки продолжали ее кусать. В какой-то момент она упала в снег и уже не встала.

История сразу же стала обрастать разными подробностями, слухами и сплетнями. Говорили и об изнасиловании, и о ножевых ранениях. Но следов какого-либо насилия, причиненного человеком, на теле Светланы обнаружено не было. Только собачьи укусы.

- Эта стая собак в гаражах не взялась из ниоткуда. Животных прикармливает местный сторож. Но «его» стая набросилась на женщину или нет, неизвестно, - продолжает рассказывать источник КП.

Известно другое: мужчина как кормил животных, так и продолжил это делать, несмотря ни на что. Еда для собак лежала буквально в нескольких десятках метров от места, где нашли Светлану. На снегу еще виднелись пятна ее крови. А следственную группу, которая приехала на место происшествия, встретила громким лаем стая собак.

Отрицать «вину» животных в случившемся трудно. Но роль человека за громкими спорами зоозащитников и зооненавистников как-то отошла на второй план. Корреспондент «Комсомолки» поговорила со специалистом по поведению собак, зоозащитницей и ветеринаром, чтобы выяснить, почему собака нападает на человека.

Как мыслит брошенная собака

По словам специалиста по поведению собак Ольги Орловой, всех животных делят на два типа: тех, кто родились на улице и могут спокойно жить без привязки к человеку, и брошенных, которых лишили ласки хозяина. Из этого вытекает невероятный факт: собака, которая выросла на улице, никогда не нападает и не кусает. Нападают только те животные, которые научились агрессии от человека.

- Собака нападает, если человек попал на ее территорию. Она может его прогонять, лаять. Начинает кусать только тогда, когда все испробованные методы не работают. На территории, которую защищает собака, есть вода, еда, щенки, она охраняет это место, как свой дом. Человек здесь становится врагом: лая не понимает, угрожающих рычаний тоже, тогда я буду его кусать. Примерно так думает животное. Вторая причина нападения - человек начинает бежать и тогда включается охотничий инстинкт. Но если собака одна и не на «своей» территории, она сама боится человека, - поясняет Ольга.

Это особенности мышления собаки-одиночки. Совсем другая история, когда бродячие животные собираются в стаи. У семейства есть даже своя иерархия: вожак, воины, главная сука, подростки, дети. Есть и свой язык общения, который называется «сигналы примирения». Поэтому собаки между собой почти не конфликтуют и всегда могут договориться. Живут стаи обычно на пустырях, промзонах, помойках и теплотрассах. В такие места человеку лучше не соваться, но если попал - давать отпор.

- Нужно звать на помощь - стая против стаи не попрет. Нельзя бежать от стаи и поворачиваться к ней спиной. У собак есть стратегия того, что жертву нужно окружить и после этого напасть. Чтобы защитить спину, необходимо встать возле стены или дерева. Любой предмет сзади - это большой плюс и помощь. Громко кричите «отойдите», «фу», чтобы слова приобретали сильную энергию. Собака теряется, если на нее наступать. Это обусловлено тем, что мы выше. Изначально им уже страшно, так как они на нас снизу вверх смотрят. В случае нападения нужно сумку вперед выставить, либо куртку на руку намотать и дать схватить защищенный участок тела, - рассказывает Ольга о том, как вести себя со стаей.

Собаки не чуют адреналин и видят страх в том случае, если человек показывает его своими действиями. Когда четвероногие поймут, что дотянуться невозможно, то отступят. Долгое нападение неинтересно бродячим собакам, потому что это энергозатратно. Животные на улице каждый день борются за жизнь, у них нет возможности питаться постоянно, а это значит - нужно беречь свои силы.

«В нападениях собак виновен только человек»

«Сейчас найдутся овощи, считающие, что собачки безвредные, и вообще люди хуже», - высказался местный житель Даниил Т. в группе «Жесть Ярославль» по поводу отлова бродячих собак. К слову, контракт на отлов собак в Переславле не был заключен, когда произошла трагедия. Этот факт установили следователи.

В текущей новостной повестке люди часто подстрекают других людей на жестокость в отношении животных. Комментаторы на полном серьезе «с вилами» зовут друг друга на убийство живого существа, но забывают об истоках проблемы уличных собак.

Животное остается одно на распутье судьбы только из-за человека. Зоозащитница и руководитель ярославского реабилитационного центра «Верность» Елена Афрова объяснила, почему брошенных собак так много и проблема только усугубляется.

- То, что сейчас происходит, я не видела за свою деятельность ни разу. Есть два лагеря: зоозащитники, которые пытаются всеми силами изменить проблему бездомных животных, и вторая категория людей, которая возникла из ниоткуда - догхантеры. Хочу сразу сказать, что случаев нападения собак на людей не стало больше, они как происходили понемногу, так и происходят. Просто сейчас эта тема у всех на устах, и мы понимаем, что это приведет к страшным последствиям. Люди начнут убивать животных, что уже и началось в других городах, например, в Астрахани или Забайкалье. У меня мороз по кожи от тех комментариев, что я читаю. Адекватный человек никогда не призовет других людей к жестокости, а будет искать причины и устранять их. В первую очередь, когда мы говорим про проблемы, связанные с бездомными животными, мы должны понимать, что это проблема не животных, а наша. Эту проблему сделал человек. Собака появляется на улице из-за человека, - высказалась Елена

Зоозащитница выделила несколько пунктов, которые позволят сократить число брошенных собак на улице. Первый из них - это учет домашних животных, второй - льготная стерилизация, третий - поддержка фондов, четвертый и самый важный - человеческая ответственность.

- Нужно вести учет, как домашних животных, так и бездомных, чтобы понимать, чья собака на улице. Обязательно должны быть пункты льготной стерилизации. Единственный способ сделать так, чтобы не было бездомных собак на улице - это стерилизовать их. Одна собака и все ее потомство за семь лет произведет на свет огромное количество щенят. Собак очень сложно пристроить, сложно найти надежные руки. Сейчас в приютах Ярославской области и на передержках находятся три тысячи животных. Куда еще больше? Если мы не остановим этот конвейер, если люди не начнут стерилизовать своих животных, то мы просто потонем в них. Я боюсь, что если появится муниципальный приют, то он заполнится моментально. Нужно понять, что схема приютов не работает, это один из видов. Ситуацию нужно менять своими руками.

Однажды Елена с командой проводила в Данилове эксперимент по отлову животных. Он длился в течение двух лет. Всех бродячих животных забирали из центра города, но вскоре на освободившиеся места приходили новые четвероногие. Проблему этим не решить, поэтому необходимо придерживаться вышеперечисленных правил и работать систематично.

Порой животные попадают на улицу жестокими способами, и даже шокирует, как после пережитого собака продолжает верить в человека. Немыслимую боль пережил далматинец Марти в мае 2021 года.

- В свои почтенные 9 лет он был предан своим хозяином. Марти был выброшен на улицу из собственной квартиры. Выброшен с четвертого этажа, - рассказали ужасную историю судьбы собаки в «Ветеринарная клиника – Napoleon».

В каком-то смысле псу повезло. После трагедии в толпе детей, окруживших умирающую собаку, его нашла проезжающая мимо девушка. Она забрала животное и отвезла в ветклинику.

- Собака поступила в состоянии шока. Несмотря на экстренную терапию, остановилось дыхание, а потом и сердце. Приступили к реанимации, но, учитывая ситуацию, уже без особых надежд. В это время абсолютно чужой человек в коридоре перекрестился... Это была пришедшая на помощь посторонняя девушка! А родной человек был где-то дома, абсолютно безразличный к тому, что сейчас происходит с его другом. Чудеса случаются! Мартина удалось реанимировать, - рассказали о счастливом конце этой истории в клинике.

Сейчас у Мартина все замечательно: новый любящий хозяин, та девушка, которая спасла жизнь псу, и теплый дом. Зло порождает зло, доброта - добро. Сердцу собаки в этой истории не позволили разбиться, но не трудно представить, что могло случиться, стань Марти бродяжкой. Зоозащитники нередко говорят о приютах с породистыми собаками. Такие тоже есть, и в них живут обозленные и разбитые породистые псы.

- Мы должны формировать с детства любовь к животным. Животное не тронет, если о нем заботиться. Давайте совершать поступки, а не писать гневные комментарии, - завершила разговор с «Комсомолкой» зоозащитница Елена Афрова.