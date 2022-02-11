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Происшествия11 февраля 2022 7:18

Из-за гибели 35-летней женщины после нападения бездомных собак в Переславле возбуждено уголовное дело

Следствие считает, что имеет место халатность со стороны чиновников, которые должны заниматься отловом безнадзорных животных
Полина Вачнадзе
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В Переславле-Залесском из-за смерти женщины от укусов бездомных собак возбуждено уголовное дело

В Переславле-Залесском из-за смерти женщины от укусов бездомных собак возбуждено уголовное дело

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Переславле-Залесском из-за смерти женщины от укусов бездомных собак возбуждено уголовное дело. Следствие считает, что переславна погибла из-за халатности сотрудников МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

- Должностные лица не выполнили свои обязательства, не провели мероприятия по отлову безнадзорных животных и соответствующий муниципальный контракт не заключили, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас устанавливаются конкретные сотрудники, которые должны были заключить контракт и организовать работу по отлову бездомных собак.

Личность погибшей уже установлена. Женщине было 35 лет. Рано утром 11 февраля она шла мимо гаражного кооператива на улице Магистральной,где на нее и напали агрессивные животные. Растерзанное тело нашли прохожие. Женщину с многочисленными укусами и обморожениями доставили в реанимацию больницы, но она умерла, так и не придя в сознание.