Следователи начали проверку по падению в Рыбинске лавины снега на женщину и ребенка

СКР начал проверку по падению на женщину с ребенком снега с крыши. Скриншот из группы "ЧП ДТП РЫБИНСК" ВКонтакте

СКР по Ярославской области начал проверку после падения лавины снега на женщину и ребенка. ЧП на улице Герцена в Рыбинске произошло еще 11 февраля, но известно о нем стало только спустя четыре дня, когда в Сети появилось видео с камер наблюдения.

То, что засняли камеры, выглядит ужасающе, кажется, что прохожие, которые оказались под крышей в момент схода снега, легкими травмами точно не отделаются. Но все обошлось без серьезных последствий: девочка не пострадала, а мать, которая ее закрыла собой, получила ушиб шеи. Спасло семью то, что они шли близко к дому.

- Следственными органами организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе, устанавливаются ответственные за своевременную очистку крыш. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

9 февраля в Ярославле от упавшей сверху глыбы льда пострадала 90-летняя пенсионерка. Во время проверки было установлено, что лед, пробивший бабушке голову, упал не с крыши, а с балкона, чистить который от снега и сосулек должны собственники квартиры.