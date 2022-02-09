В Ярославле 90-летнюю женщину чуть не убила глыба снега

На пенсионерку в Ярославле упала снежная глыба. Скриншот с видео

В Ярославле глыба снега, упавшая с крыши дома, чуть не убила 90-летнюю женщину. ЧП произошло у дома №11 корпус 2 на улице Клубной.

Сейчас пенсионерка находится в больнице, ее обследуют врачи, делают КТ и прочие необходимые процедуры. По словам сына пострадавшей Вячеслава Третьяка, рана очень глубокая. Чудо уже то, что женщина выжила после такого удара.

Такой кусок льда упал на голову женщины. Скриншот с видео

- Ледяная глыба упала на маму сегодня, когда она вышла на прогулку. Еще хорошо, что мама была не одна, а с дочкой, та успела ее оттолкнуть, но кусок льдины все равно зацепил. Мы надеемся, что мама останется жива и здорова, - говорит Вячеслав.

Мужчина обратился к коммунальщикам и чиновникам с просьбой «сделать что-нибудь»:

- Люди пережили войны, а теперь могут погибнуть от сосулек.

В связи с причинением вреда здоровью пенсионерки проверку начала прокуратура Ярославской области.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства о проведении работ по содержанию зданий и сооружений в зимний период. Особое внимание будет уделено деятельности управляющей компании и органов муниципального жилищного контроля. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.