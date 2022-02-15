В Рыбинске на женщину с ребенком с крыши дома сошла снежная лавина

Женщину с ребенком накрыло снежной лавиной. ФОТО: скриншот из группы "ЧП ДТП РЫБИНСК" ВКонтакте

В Рыбинске 11 февраля на местную жительницу с ребенком с крыши нежилого здания на улице Герцена упала лавина снега.

Сейчас с ними все в порядке, за исключением того, что у женщины есть небольшие ушибы.

- Со здания по адресу Герцена, 18 на нас сошла лавина снега. В травме зафиксировали ушиб шеи у меня, я закрывала ребенка. Шли близко к дому. Что было бы, если бы шли нормально, боюсь предположить, - написала пострадавшая женщина в группе "ЧП ДТП РЫБИНСК" ВКонтакте. - Здание находится в частной собственности и проходит, как нежилое. То есть, ни одна управляющая компания города не берет на себя ответственность. Жалоба в администрацию была подана в этот же день (собственники обязаны счищать снег с крыш своих зданий сами).

Прокуратура Ярославской области проверит обстоятельства этого инцидента и то, как собственник содержит это здание зимой.

- При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.