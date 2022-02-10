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Общество10 февраля 2022 15:08

Глыба снега упала с балкона: кто ответит за разбитую голову ярославской пенсионерки?

Прокуратура Заволжского района завершила проверку по несчастному случаю
Полина Вачнадзе
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Глыба снега и льда упала на голову 90-летней пенсионерки на улице Клубной в Ярославле не с крыши дома

Глыба снега и льда упала на голову 90-летней пенсионерки на улице Клубной в Ярославле не с крыши дома

Фото: Прокуратура Ярославской области

Глыба снега и льда упала на голову 90-летней пенсионерки на улице Клубной в Ярославле не с крыши дома. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Заволжского района во время проверки после ЧП.

- Установлено, что сход снежной массы на женщину произошел с самовольно установленного козырька балкона, расположенного на торце дома, - сообщили в ведомстве.

В статьях 15, 25 и 36 Жилищного кодекса, а также нормативных актах говорится, что установленные во время остекления балконов козырьки не являются общим имуществом, соответственно, управляющая компания чистить их не обязана. Сбивать сосульки и убирать снег должен сам собственник квартиры. Также именно он несет ответственность, если произошел несчастный случай.

Но, по информации КП-Ярославль, пострадавшая бабушка и ее родственники к хозяевам той квартиры претензий не имеют.