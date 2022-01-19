Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2022 12:53

Дорожная компания «Ярдорремстрой» включена в список недобросовестных

Объекты, за который взялась фирма Вагинака Погосяна, не были сданы в срок
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
К ремонту Красного съезда дорожники "вдруг" приступили в середине декабря. ФОТО: страница Ярослава Овчарова

К ремонту Красного съезда дорожники "вдруг" приступили в середине декабря. ФОТО: страница Ярослава Овчарова

Дорожная компания Вагинака Погосяна «Ярдорремстрой» включена в реестр недобросовестных подрядчиков.

В 2021 году подрядчик взялся за ремонт нескольких объектов в Ярославле, но практически ни один из них не был доведен до конца, а те, что завершены, вызвали много нареканий со стороны жителей города. Например, Комсомольская улица. Юбилейный парк так и не успели доделать в этом году, а к ремонту Октябрьского моста даже не приступили, перенесли на 2022 год. В середине декабря директор ДГХ заявил, что работы на Красном съезде городские власти оплачивать не будут.

Заявление в УФАС подала мэрия Ярославля и антимонопольщики сочли претензии обоснованными. Статус «недобросовестного подрядчика» за «Ярдорремстроем» закреплен до 2024 года.