Дорожная компания «Ярдорремстрой» включена в список недобросовестных

К ремонту Красного съезда дорожники "вдруг" приступили в середине декабря. ФОТО: страница Ярослава Овчарова

Дорожная компания Вагинака Погосяна «Ярдорремстрой» включена в реестр недобросовестных подрядчиков.

В 2021 году подрядчик взялся за ремонт нескольких объектов в Ярославле, но практически ни один из них не был доведен до конца, а те, что завершены, вызвали много нареканий со стороны жителей города. Например, Комсомольская улица. Юбилейный парк так и не успели доделать в этом году, а к ремонту Октябрьского моста даже не приступили, перенесли на 2022 год. В середине декабря директор ДГХ заявил, что работы на Красном съезде городские власти оплачивать не будут.

Заявление в УФАС подала мэрия Ярославля и антимонопольщики сочли претензии обоснованными. Статус «недобросовестного подрядчика» за «Ярдорремстроем» закреплен до 2024 года.