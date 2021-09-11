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Общество11 сентября 2021 10:00

В Ярославле перенесли дату окончания ремонта улицы Комсомольской

Виновата погода
Полина Вачнадзе
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В Ярославле перенесли дату окончания ремонта улицы Комсомольской

В Ярославле перенесли дату окончания ремонта улицы Комсомольской

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в очередной раз сдвинули срок окончания ремонта на улице Комсомольской. Напомним, что изначально работы планировали завершить к началу учебного года, потом дату сдвинули на 10 сентября. Но и в этот срок не успели уложиться. Ярославцы жаловались, что в часы-пик здесь постоянно пробки, а подрядчик не торопится сдать объект.

Новую дату окончания ремонта улицы Комсомольской в мэрии Ярославля не называют. Но объясняют, что сроки были нарушены из-за неблагоприятной погоды.

На Комсомольской улице будет положен новый асфальт, у Торгового переулка сделают пешеходный переход со светофором, а парковку автомобилей изменят на параллельную.