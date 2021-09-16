В Ярославле подрядчик не успел вовремя завершить благоустройство Юбилейного парка

Здесь должна была быть спортивная площадка... ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Ярославле не успели в установленный срок завершить благоустройство Юбилейного парка. Объект должны были сдать вчера, 15 сентября.

Благоустройством Юбилейного парка занимается компания "Ярдорремстрой". Контракт с фирмой был заключен в июле, его стоимость - 19,5 миллионов рублей. К середине сентября в парке должен быть установлен спортивный комплекс, оборудованы беговые и велодорожки, установлены урны и лавочки. Однако сейчас место отдыха многих ярославцев перекопано, кругом грязь, слякоть и невооруженным глазом видно, что до окончания работ еще далеко. При этом рабочих в парке местные жители не наблюдают.

- Компания, которая занимается здесь ремонтом, приезжала от силы раз 5-6 (живем напротив парка, наблюдаем за процессом). Сколько эта грязь еще будет продолжаться, ходить невозможно, - возмущаются горожане в группе "Ярославль LIVE".

На возмущения жителей департамент городского хозяйства мэрии ответил следующее:

- Готовится предписание на срыв сроков выполнения работ по парку "Юбилейный". проводится работа по усилению состава бригад.