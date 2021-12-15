Мэрия Ярославля не будет оплачивать работы на Красном съезде

Подрядчик долго готовился и начал ремонт в середине декабря. ФОТО: Ярослав Овчаров, "Фейсбук"

Принимать и, соответственно, оплачивать ремонтные работы на Красном съезде мэрия Ярославля не будет. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

- Подрядчик , который долго готовился, все-таки вышел на работы по улицу Красный съезд. Не могу сказать какая температура на его термометре, но на нашем уже минусовая… а это значит , работы по проводить нельзя , и это наша принципиальная позиция, - написал на своей странице в "Фейсбуке" руководитель ДГХ.

Зимний ремонт Красного съезда мэрия оплачивать не собирается. ФОТО: Ярослав Овчаров, "Фейсбук"

- Накануне данному подрядчику уже было направлено уведомление о расторжение контракта. Что могло побудить его выполнить работы, которые должны были быть выполнены ранее? Чувство вины перед городом? Желание в канун Нового года сделать дорогой подарок городу? Не могу сказать, в любом случае данные работы приняты и оплачены не будут, поэтому беспокоиться о лишних городских расходах на данные работы не стоит, - успокоил Ярослав Овчаров.