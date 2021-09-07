Из ярославской психбольницы выписали девушку, избитую санитарами. ФОТО: Фото: группа ВКонтакте «Свободный Ярославль»

Девушку, избитую санитарами областной психиатрической больницы во время принудительной госпитализации, выписали домой из клиники.

- Она сообщила, что у нее все хорошо. Родители подтвердили, что девушка отдыхает дома, восстанавливается, - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Ролик, на котором видно, как девушку в лифте избивают сотрудники областной психиатрической больницы, появился в ярославских пабликах в августе. Инцидент произошел в доме во Фрунзенском районе. Девушка нуждалась в помощи врачей, но то, как происходила госпитализация, повергло в шок многих.

В итоге два сотрудника больницы сначала были отстранены от работы, чуть позже - уволены и в отношении них возбудили уголовное дело.

Девушку, несмотря на ее протесты, все же госпитализировали по решению суда, который счел, что она нуждается в обследовании и лечении.

- В конце августа Уполномоченный приехал к пациентке, чтобы поздравить ее с днем рождения и выяснить о ее самочувствии. Она рассказала, что она себя чувствует намного лучше, отношение медперсонала хорошее и вежливое, но все равно – очень хочется в родные стены, домой, - рассказали сотрудники аппарата Уполномоченного.

И вот спустя две недели девушку выписали.