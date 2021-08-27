В Ярославле госпитализировали девушку, избитую сотрудниками психиатрической больницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский суд Ярославля отправил на лечение в психиатрическую клинику девушку, избитую санитарами этой больницы. Иск о госпитализации в недобровольном порядке подала областная клиническая психиатрическая больница.

- При рассмотрении суд в обязательном порядке выясняет, имеется ли у гражданина тяжелое психическое расстройство; представляет ли оно опасность для него или для окружающих, является ли гражданин беспомощным, либо может быть причинен существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если гражданин будет оставлен без психиатрической помощи, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Сама девушка хотела остаться дома, ее поддерживали и мать, и отчим. Однако суд принял иное решение.

По словам уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина, который присутствовал на судебном заседании, сегодня пациентке было гораздо лучше, чем несколько дней назад.

- Она давала показания, отвечала на вопросы судьи, реагировала на то, что говорили. На госпитализации настаивали специалисты и врачи больницы, их поддерживал прокурор. Уже после окончания заседания суда я часа два провел там, беседуя и с родителями, и с врачами. Я общался по телефону и с отцом пациентки. Мы обсуждали возможные действия, чтобы минимизировать срок пребывания этой пациентки в больнице. Как только врачи смогут принять решение о ее выписке, это, безусловно, будет сделано, - сказал порталу Yarnews Сергей Бабуркин.

Напомним, что история ярославны, к которой санитары применили недопустимые методы госпитализации, стала известна всей России благодаря публикации видеозаписи в соцсетях. Спустя несколько дней после инцидента в отношении сотрудников психиатрической больницы возбудили уголовные дела, их уволили.