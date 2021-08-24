Сотрудников ярославской психбольницы уволили за избиение пациентки. Скриншот с видео, группа "Свободный Ярославль" ВКонтакте

Скандальное видео из лифта, на кадрах которого видно, как два санитара ярославской областной психиатрической больницы избивают молодую женщину, облетело всю Россию. По их поведению видно, что подобное обращение с беззащитными пациентами для них не впервой: прежде чем ударить, оглядываются, закрылись ли двери лифта и нет свидетелей, бьют зная, куда бить.

Проверку сразу же после публикации ролика в соцсетях начали прокуратура, следственный комитет, департамент здравоохранения и уполномоченный по правам человека в Ярославской области. Свое отношение к случившемуся высказал директор департамента здравоохранения Василий Тубашов. Он назвал действия санитаров "нарушающими этические нормы и общечеловеческие ценности".

Сегодня, 24 августа, стало известно, что медработники, допустившие такое обращение с пациенткой, уволены.

- В должностных инструкциях совершенно четко прописано, как они должны вести себя с пациентами, что им можно, что нельзя. Работа очень непростая, но это не подразумевает не то, что жестокость, сотрудники всегда должны быть гуманны, вежливы и корректны даже при применении физических мер. Законодательством предусмотрены меры физического стеснения пациента. Естественно, все должно быть в щадящей форме без нанесения каких-либо повреждений, - подчеркнул главный врач областной психиатрической больницы Александр Петров. - И в стенах больницы наказания пациентов за нарушение дисциплины быть не может! Пациенты не наказываются, они у нас лечатся.

По словам врача, физическому здоровью избитой санитарами женщине сейчас ничто не угрожает. Ее уже осмотрели терапевт, хирург, невролог и психиатр.

Сейчас СКР по Ярославской области проводит следственные действия по двум статьям Уголовного кодекса: умышленное причинение легкого вреда здоровью и незаконная госпитализация.

- Скоро мы получим результаты этой доследственной проверки, на основе которой будут приниматься соответствующие процессуальные решения, сказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.