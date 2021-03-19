Так выглядит Волга. ФОТО: Артур Баринов ВКонтакте

В Ярославле продолжается сброс нефтепродуктов в Волгу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил местный активист Артур Баринов.

Несколько дней назад он уже бил тревогу по тому же поводу, но ситуация, по его словам, не изменилась. Наоборот, она приняла масштабы экологической катастрофы.

- 15 марта было обнаружено попадание нефтепродуктов в Волгу в районе сбросного коллектора ТЭЦ №1. Но никаких действий по пресечению выбросов и по их ликвидации принято не было. Из коллектора на Полушкиной роще до сих пор хлещут нефтепродукты. Загрязнена часть Волги от железнодорожного моста до Стрелки. Мимо центрального водозабора города плывут нефтяные пятна, - написал у себя на странице ВКонтакте Артур Баринов и прикрепил видео на котором хорошо видны масштабы бедствия.

Четыре дня назад, когда появилось сообщение о разливе нефтепродуктов, проверку начал Росприроднадзор и региональная прокуратура. В "Ярославльводоканале" отчитались об усилении контроля за качеством воды.

Не так давно ученые провели исследование и выяснили, как стирка белья влияет на чистоту воды в Волге.