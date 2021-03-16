В водоканале Ярославля рассказали о качестве воды после утечки нефтепродуктов в Волгу

В районе водозабора обнаружили маслянистое пятно. ФОТО: Артур Баринов ВКонтакте

В Ярославле в районе Полушкиной рощи ярославцы заметили маслянистое пятно на поверхности Волги. По словам Артура Баринова, которые сфотографировал разлив, пятно находилось рядом с водозабором, которые снабжает питьевой водой Ленинский и кировский районы Ярославля.

Как сообщили в «Ярославльводоканале», на предприятии идет усиленный контроль воды на содержание нефтепродуктов. И на качестве воды ситуация с обнаруженным пятном у водозабора никак не отразится.

Сейчас по факту загрязнения Волги проверку проводят региональное управление Росприроднадзора и областная прокуратура.