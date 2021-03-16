В Ярославле проверят информацию о маслянистых пятнах на Волге. ФОТО: Артур Баринов ВКонтакте

В Ярославской области проводят проверку по сообщениям о пятнах на Волге. Маслянистое пятно на реке в районе Полушкиной рощи заметил ярославец Артур Баринов.

- В данном месте под землей расположен коллектор ТЭЦ «1. В теории туда должна стекать отработанная горячая вода с ТЭЦ, но вместе с отработанной водой сбрасываются нефтепродукты. Масштаб загрязнения существенный, из трубы идет постоянный поток, попадая в Волгу. В районе водозабора также наблюдаются нефтяные пятна, - пишет Артур Баринов на своей странице ВКонтакте.

По словам Артура, велика вероятность того, что нефтепродукты попадут в водозабор, который снабжает питьевой водой Кировский и Ленинский районы города.

После информации о загрязнении реки на место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды. Факт того, что нефтепродукты попали в Волгу, установлен. Но так как она является объектом федерального надзора, устанавливать виновного будет Росприроднадзор.

В дело вмешалась и областная прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране окружающей среды. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе ведомства.