Ученые пришли к выводу, что стирка одежды загрязняет Волгу.
Фото: Полина Вачнадзе
Фонд «Без рек как без рук» в 2020 году провел исследование на реке Волге. Был сделан анализ более 200 проб воды на 80 параметров, в том числе впервые – на содержание нового загрязнителя – микропластика.
Исследование выявило источники загрязнения: 1% - это первичный пластик, то есть, абразивы и скрабы, которые добавляют в косметику, 99% - вторичный микропластик, который поступает из домохозяйств. Это волокна, что остаются после стирки одежды, например, флиса; пленка; части пластиковых пакетов и посуды.
При этом существуют специальные очистные сооружения, и они способны справиться с микропластиком. Такие недавно были установлены в Чебоксарах.