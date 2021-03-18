Ученые пришли к выводу, что стирка одежды загрязняет Волгу. Фото: Полина Вачнадзе

Фонд «Без рек как без рук» в 2020 году провел исследование на реке Волге. Был сделан анализ более 200 проб воды на 80 параметров, в том числе впервые – на содержание нового загрязнителя – микропластика.

Исследование выявило источники загрязнения: 1% - это первичный пластик, то есть, абразивы и скрабы, которые добавляют в косметику, 99% - вторичный микропластик, который поступает из домохозяйств. Это волокна, что остаются после стирки одежды, например, флиса; пленка; части пластиковых пакетов и посуды.

При этом существуют специальные очистные сооружения, и они способны справиться с микропластиком. Такие недавно были установлены в Чебоксарах.