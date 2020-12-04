Ярославские следователи проверят, почему произошла ошибка при выплате субсидий врачам

Сельский медик должна вернуть чуть больше одного миллиона рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКР по Ярославской области начал проверку после публикаций в СМИ об ошибке при выплате субсидий молодому врачу-специалисту Анне Балашовой. Напомним, что сельский медик должна вернуть чуть больше одного миллиона рублей, выделенного ей по федеральной программе. И в такой ситуации оказались 11 семей.

- По данному факту следственными органами организована доследственная проверка. Следователи проверят все факты и дадут правовую оценку действиям или бездействию ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, что из-за ошибки, допущенной чиновниками, анне Балашовой уже пришлось пройти через два суда: один признал правоту врача, второй обязал вернуть полученные деньги. А это значит, что впереди новые судебные тяжбы и разбирательства.

Тем временем, специалист департамента АПК региона, который курировал вопросы предоставления субсидий специалистам, решившим работать на селе, был уволен. В ситуацию вмешался глава Ярославской области Дмитрий Миронов, который сказал, что наказывать людей за чужую некомпетентность непозволительно.