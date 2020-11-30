Ярославские власти требуют от сельского врача вернуть один миллион рублей

Анна Балашова должна вернуть выделенные ей 1,16 миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сельский врач Анна Балашова должна вернуть 1,16 миллиона рублей, которые ей выплатили в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». О своей истории женщина рассказала в социальных сетях.

Узнав о программе в 2016 году, Анна обратилась в администрацию Ярославского района. Чиновники рассказали об условиях работы и отправили собирать необходимые документы.

- Я все собрала, ходила в администрацию много раз, что-то досдавала. Затем меня отправили в департамент АПК, который реализовывает программу. Мне обрадовались, предупредили, что необходимо по программе работать пять лет в районной больнице. Дают сертификат, я на него достраиваю свой дом в селе. Заключаю договор со своим работодателем о том, что пять лет обязана проработать, заключаю договор с департаментом, который отчитывается по программе. Проверка ко мне приезжала, - говорит Анна.

А спустя 2,5 года женщине позвонили с работы и сообщили, что пришла повестка в суд и медик должна вернуть выделенные ей деньги.

Выяснилось, что врач не имела право на получение субсидии, так как Ярославль, из которого переехала Анна, является административным центром того же района. Местные власти не должны были включать женщину в список претендентов на льготу. Судья Ярославского района встал на сторону медика. Однако департамент АПК с решением не согласился и подал апелляцию. Областной суд обязал врача вернуть деньги

- Они же видели все мои документы, я ничего не скрывала, все принесла по списку, 150 раз были комиссии, заседания, они все составили, этот список передали в департамент, департамент создавал свой список, все проверил. А потом состоялась проверка Контрольно-счетной палаты, там написано, что по ошибке администрации субсидию получили 11 семей в Ярославском районе. Администрация ошиблась, департамент АПК тоже мог это видеть, а деньги вернуть - мне, - недоумевает Анна.

Женщина не знает, где ей взять такую сумму. По ее словам, на данный момент она зарабатывает 17 тысяч рублей. Анна вообще не уверена, что после случившегося останется работать в сельской больнице.

- У нас появился еще один ребенок. И я до сих пор работаю в этой больнице, даже находясь в отпуске по уходу за ребенком. Мне нравится моя работа. Но сейчас, если честно, я начинаю сомневаться в том, чтобы оставаться здесь. Думаю, в городе можно найти место с другой зарплатой, - завершает свой рассказал врач.