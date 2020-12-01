Губернатор потребовал разобраться в ситуации с выплатами ярославскому врачу

Сельский врач Анна Балашова оказалась должна 1,16 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов потребовал разобраться в странной ситуации, о которой стало известно вчера, 30 ноября. Сельский врач Анна Балашова оказалась должна 1,16 миллиона рублей, которые ей выплатили по программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Вопиющей историей женщина поделилась в социальных сетях.

Четыре года назад, узнав о программе, Анна обратилась в администрацию Ярославского района. Собрала все необходимые документы, прошла все проверки, заключила договор о необходимости пять лет проработать в районной больнице, получила деньги на строительство дома в селе и приступила к работе и строительству. А спустя 2,5 года получила повестку в суд, где с женщины потребовали вернуть деньги. Оказалось, что местные власти не должны были включать медика в программу, так как Ярославль, из которого переехала Анна, является административным центром того же района.

Выиграв первый суд и проиграв второй, врач обратилась за помощью через социальные сети. Глава региона отреагировал.

- Наказывать людей за чужую некомпетентность непозволительно. Каждый, кто принимает решение, должен отвечать за него, - написал на своей странице ВКонтакте Дмитрий Миронов.

Он поручил команде правительства области разобраться в ситуации с возвратом выплат и уточнил, что необходимо индивидуально, с каждой семьей, проработать возникшие вопросы. На законодательном уровне подключится и депутат Государственной Думы Илья Осипов.