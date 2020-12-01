В Ярославле уволили сотрудника, который ошибся при выплате миллиона рублей врачу

Проверка показала, что в список получателей субсидии Анну Балашову включили неправомерно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалист департамент агропромышленного комплекса региона, который курировал вопросы предоставления субсидий для специалистов, решивших работать в селе, был уволен. Произошло это еще в 2019 году после рейда контрольно-счетной палаты: проверка показала, что в список получателей субсидии Анну Балашову включили неправомерно. Причина оказалась в прописке медика - постоянная была в Ярославле, а в Ярославском районе, куда уехала работать врач ЛФК, только временная.

Напомним, что субсидию в 1,16 миллиона рублей Анна Балашова получила на постройку дома в деревне Кормилицино в 2017 году. Однако получение было признано незаконным, так как с 1 апреля 2015 году в программу "Устойчивое развитие сельских территорий" были внесены изменения и по ним на выплату имеют право только те ярославцы, что живут в области, "за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр соответствующего муниципального района Ярославской области".

- Тем не менее, специалисты районной администрации не обратили внимания на этот факт и направили списки получателей в департамент, - сказали в департаменте АПК.

Специалисты внимания не обратили, а за их ошибку расплачиваться должна была врач, добросовестно собравшая все документы. В итоге было два суда: один принял решение взыскать выплаченные средства с получателя, то есть с Анны Балашовой, рассмотрев в ее действиях неосновательное обогащение, другой суд во взыскании денег с медика прокуратуре отказал.

- Имея на руках два противоположных решения первой и второй инстанции, молодой специалист может направить кассационную жалобу во второй кассационный суд общей юрисдикции в Москву, - пояснили в АПК.

А в ситуацию уже вмешался губернатор Ярославской области. Он получил правительству разобраться в вопросе и уточнил, что "наказывать людей за чужую некомпетентность непозволительно".