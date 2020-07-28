2020-07-28T10:52:40+03:00
Происшествия

По Волге в районе Ярославля снова разлилось нефтяное пятно

Образовалось оно в районе Красного Маяка
Полина Вачнадзе
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По Волге разлилось нефтяное пятно. ФОТО: Алексей Овчаров, группа "Жесть Ярославль" ВКонтактеПо Волге разлилось нефтяное пятно. ФОТО: Алексей Овчаров, группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте
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На Волне в районе Красного Маяка ярославцы снова заметили большое нефтяное пятно. Фотографии воды с цветными разводами опубликовали в социальных сетях. Городские власти по этому поводу пока молчат. Сотрудники МЧС выехали для осмотра места и выяснения всех обстоятельств происшествия.

А это уже второй подобный случай за лето: в июне площадь пятна составила около 100 квадратных метров, ущерб, причиненный реке, оценили в 300 тысяч рублей. Ярославская природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что загрязнения попали в Волгу из Суринского коллектора, который принадлежит Ярославскому моторному заводу. Там пояснили, что в коллектор уходят стоки и других предприятий, а также ведут городские ливневки. В общем, до конца так и не понятно, откуда стекаются вещества, загрязняющие воды. Может быть, выяснить получится в этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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