2020-07-09T13:32:20+03:00
Общество

Ущерб от загрязнения Волги в Ярославле нефтепродуктами составил более 300 тысяч рублей

Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет
Светлана Крутикова
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Загрязняющие вещества попали в Волгу из Суринского коллектораЗагрязняющие вещества попали в Волгу из Суринского коллектораФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ярославская природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнения Волги в районе Октябрьского моста нефтепродуктами. Напомним, что в июне на поверхности воды появилось большое нефтяное пятно.

В ходе проверки установили, что загрязняющие вещества попали в Волгу из Суринского коллектора, который принадлежит Ярославскому моторному заводу. По предварительным данным, ущерб, причиненный реке, составил более 300 тысяч рублей.

- Руководителю предприятия внесли представление. ЯМЗ провел работы по откачке 80 тонн воды, загрязненной нефтепродуктами. На это было затрачено более 1,2 миллиона рублей. Кроме того, в настоящее время предприятие постоянно мониторит сточные воды, которые поступают через Суринский коллектор в Волгу, в том числе от предприятий-абонентов и системы городской ливневой канализации, - рассказали в пресс-службе природоохранной прокуратуры.

Материалы проверки направили в Следственный комитет. Там будут решать вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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