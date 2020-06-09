2020-06-09T17:05:33+03:00
Общество

На Волге в Ярославле обнаружили нефтяное пятно

Чтобы оно не распространялось дальше, установили боны
Светлана Крутикова
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На Волге обнаружили нефтяное пятно размером в сто квадратных метровНа Волге обнаружили нефтяное пятно размером в сто квадратных метровФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Сегодня, 9 июня, жители Ярославля заметили нефтяное пятно на Волге. Очевидцы позвонили в МЧС.

- В 10:35 поступило сообщение о том, что в районе Октябрьского моста на Волге наблюдается масляное пятно размером в сто квадратных метров, - рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

Специалисты МЧС, Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры и мэрии выехали на место. Выяснилось, что из ливневого коллектора вытекают нефтепродукты и образовывают пленку на поверхности воды. Чтобы остановить распространение нефти по Волге, установили боновые ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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