Ярославский моторный завод: «В Суринский коллектор попадают стоки других предприятий»

Ярославская природоохранная прокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки, проведенной по факту загрязнения Волги нефтепродуктами в июне этого года. Напомним, что тогда на поверхности воды появилось нефтяное пятно в 100 квадратных метров, чтобы не допустить его распространение пришлось устанавливать боны.

Во время прокурорской проверки было установлено, что загрязняющие вещества попали в Волгу из Суринского коллектора, который принадлежит Ярославскому моторному заводу. На предприятии так прокомментировали ситуацию:

«Очистные сооружения Ярославского моторного завода работают с применением лучших современных технологий по очистке ливневых сточных вод. Однако уже после очистных сооружений ЯМЗ в Суринский коллектор попадают стоки других предприятий и организаций Ярославля, которые несут полную ответственность за качество своих сбросов, что подтверждено решениями суда, принятыми по искам природоохранной прокуратуры. Кроме того, в коллектор ведутся городские ливневые стоки, которые в принципе не проходят соответствующую очистку. ЯМЗ неоднократно обращал внимание властей на то, что уровень загрязнения сточных вод из-за врезок других предприятий и ливневых стоков значительно превышает допустимые значения. И мы надеемся, что этот инцидент наконец-то станет основанием для выявления постоянного источника загрязнения вод в коллекторе.

После произошедшего 9 июня разлива загрязняющих веществ совместно с природоохранной прокуратурой и следственным комитетом были взяты пробы воды, которые показали, что загрязнения после врезок городских стоков в десять раз превышают экологические показатели состояния воды по сравнению с показателями после очистных сооружений ЯМЗ. Это говорит о том, что стоки ЯМЗ не являлись источником разлива масляной жидкости.

Тем не менее, чтобы не допустить вреда экологии и осознавая социальную ответственность перед городом, ЯМЗ добровольно принял решение оперативно реализовать всю работу по ликвидации загрязнения. Силами ЯМЗ было откачано 86 тонн загрязненной воды, предприятие затратило на очистные работы свыше 2 млн рублей. После выявления следствием виновника загрязнения ЯМЗ планирует взыскать с него затраты по очистке.

Ранее Автодизель неоднократно выступал с инициативой к региональным властям по недопущению подобных ситуаций в акватории реки Волга. В частности, 26 мая этого года ЯМЗ уведомлял Ярославскую природоохранную прокуратуру о том, что уровень загрязнения воды после врезок других предприятий и ливневых стоков значительно превышает допустимые значения. В 2019 году Кировский районный суд г. Ярославля обязал мэрию очищать до норматива городские стоки, отводимые в Суринский коллектор. Решение суда вступило в силу в ноябре 2019 года».