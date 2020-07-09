2020-07-09T14:13:16+03:00
Общество

Ярославский моторный завод: «В Суринский коллектор попадают стоки других предприятий»

В ЯМЗ пояснили, что могло стать причиной загрязнения Волги
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Чтобы не допустить распространение пятна, пришлось устанавливать боны.Чтобы не допустить распространение пятна, пришлось устанавливать боны.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Ярославская природоохранная прокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки, проведенной по факту загрязнения Волги нефтепродуктами в июне этого года. Напомним, что тогда на поверхности воды появилось нефтяное пятно в 100 квадратных метров, чтобы не допустить его распространение пришлось устанавливать боны.

Во время прокурорской проверки было установлено, что загрязняющие вещества попали в Волгу из Суринского коллектора, который принадлежит Ярославскому моторному заводу. На предприятии так прокомментировали ситуацию:

«Очистные сооружения Ярославского моторного завода работают с применением лучших современных технологий по очистке ливневых сточных вод. Однако уже после очистных сооружений ЯМЗ в Суринский коллектор попадают стоки других предприятий и организаций Ярославля, которые несут полную ответственность за качество своих сбросов, что подтверждено решениями суда, принятыми по искам природоохранной прокуратуры. Кроме того, в коллектор ведутся городские ливневые стоки, которые в принципе не проходят соответствующую очистку. ЯМЗ неоднократно обращал внимание властей на то, что уровень загрязнения сточных вод из-за врезок других предприятий и ливневых стоков значительно превышает допустимые значения. И мы надеемся, что этот инцидент наконец-то станет основанием для выявления постоянного источника загрязнения вод в коллекторе.

После произошедшего 9 июня разлива загрязняющих веществ совместно с природоохранной прокуратурой и следственным комитетом были взяты пробы воды, которые показали, что загрязнения после врезок городских стоков в десять раз превышают экологические показатели состояния воды по сравнению с показателями после очистных сооружений ЯМЗ. Это говорит о том, что стоки ЯМЗ не являлись источником разлива масляной жидкости.

Тем не менее, чтобы не допустить вреда экологии и осознавая социальную ответственность перед городом, ЯМЗ добровольно принял решение оперативно реализовать всю работу по ликвидации загрязнения. Силами ЯМЗ было откачано 86 тонн загрязненной воды, предприятие затратило на очистные работы свыше 2 млн рублей. После выявления следствием виновника загрязнения ЯМЗ планирует взыскать с него затраты по очистке.

Ранее Автодизель неоднократно выступал с инициативой к региональным властям по недопущению подобных ситуаций в акватории реки Волга. В частности, 26 мая этого года ЯМЗ уведомлял Ярославскую природоохранную прокуратуру о том, что уровень загрязнения воды после врезок других предприятий и ливневых стоков значительно превышает допустимые значения. В 2019 году Кировский районный суд г. Ярославля обязал мэрию очищать до норматива городские стоки, отводимые в Суринский коллектор. Решение суда вступило в силу в ноябре 2019 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ярославские приставы арестовали 15 машин за долг в 52 миллиона рублей
В ярославском «Буревестнике» появился новый игрок
Жителя Ярославской области будут судить за смертельное ДТП
В Ярославле разыскали пропавшего подростка
Ущерб от загрязнения Волги в Ярославле нефтепродуктами составил более 300 тысяч рублей
В Ярославле приступили к сносу недостроенной детской поликлиники
Ярославцу понравилась чужая машина, и он увез ее на эвакуаторе
«Обвалившаяся штукатурка, разбитые плитки»: в Ярославле осыпается здание перинатального центра
В Ярославской области подорожали мука и крупы
Вышла из дома и пропала: в Рыбинске ищут пожилую женщину
В ДТП в Ярославле погиб 22-летний парень
В Переславском районе заблудившуюся в лесу бабушку нашла служебная собака
В Ярославской области откроется 20 загородных лагерей
В Ярославской области нашли тело мужчины, пропавшего 2 недели назад
В Ярославле построят два спортивных комплекса за 50 миллионов рублей
Прокуратура требует от мэрии Ярославля отремонтировать улицу Громова
Телефоны, дрожжи, спирт: ярославцы пытались передать в колонию запрещенные предметы
В ярославском перинатальном центре возобновился плановый прием
В Ярославской области вновь ожидается гроза и сильный ветер
В Ярославле сильный ветер повалил несколько деревьев
Медсестра из Переславля умерла не от COVID-19
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета
В Ярославской области нашли бесхозные церкви
В Ярославле пропал 14-летний подросток
Ярославна оставила двоих детей в машине на жаре
Жителя Ярославской области осудят за распространение порнографии
В Ярославле водитель сбил коляску с ребенком
Центр Ярославля снова перекроют для движения транспорта
Ярославский волейбольный клуб погасил долги более чем на 20 миллионов рублей