«Не выбрал скорость»: На водителя автобуса в ДТП на Московском проспекте завели уголовное дело

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:15:50+03:00

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На 62-летнего водителя автобуса, который попал в смертельное ДТП на Московском проспекте 24 января, завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следствие назначило автотехническую и медицинскую экспертизу.

Напомним, жуткая авария произошла в минувшую пятницу. Около семи утра автобус врезался в другой на пересечении Московского проспекта с улицей Малой пролетарской, после чего вылетел на встречную полосу и проехал по ней до следующего перекрестка с улицей Наумова, где врезался в здание военного училища. Второй автобус врезался в "Хендай", зажав иномарку между своим кузовом и стеной дома. Кроме того, пострадало еще пять автомобилей.

Авария унесла жизнь пассажира автобуса. Пострадали 24 человека.

Автобус таранит несколько машин. Крупное ДТП Московский пр-т. 24.01.20.

ИСТОЧНИК KP.RU