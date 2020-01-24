2020-01-24T12:10:44+03:00
Происшествия

Один погибший, больше десятка пострадавших. В Ярославле столкнулись два автобуса

Один из ЛИАЗов врезался в иномарку, буквально впечатав ее в здание
Полина Вачнадзе
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Один человек погиб, в медучреждения доставлены семь человекОдин человек погиб, в медучреждения доставлены семь человекФото: Роман РЫЖИКОВ
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Крупная авария произошла сегодня утром в Ярославле. В 06:52 на перекрестке Московского проспекта и улица Малая Пролетарская столкнулись автобусы «Лиаз», следовавшие в одном направлении. После этого один из автобусов врезался в иномарку. Машина, пробив ограждение, буквально впечаталась в стену здания.

- В результате ДТП один человек погиб, в медучреждения доставлены пять человек, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

По предварительной информации, один из ЛИАЗов поворачивал налево, а другой, пытаясь объехать, ударил его Фото: Роман РЫЖИКОВ

По предварительной информации, один из ЛИАЗов поворачивал налево, а другой, пытаясь объехать, ударил егоФото: Роман РЫЖИКОВ

По данным Управления ГИБДД, погибший – мужчина, пассажир одного из автобусов. В настоящее время о нем больше ничего не известно, выясняются и причины аварии.

- Установлено, что оба автобуса прошли осмотр механика, водители проверены медицинскими работниками. Водитель ЛИАЗа, двигаясь по маршруту регулярного сообщения №41, доехал от улицы Индустриальной до Богоявленской площади, после этого начал движение в обратном направлении и, проехав буквально 400 метров, совершил столкновение, - рассказал врио начальника УГИБДД по Ярославской области Антон Царев.

Самостоятельно в больницу пришли 11 человек Фото: Роман РЫЖИКОВ

Самостоятельно в больницу пришли 11 человекФото: Роман РЫЖИКОВ

Автобус выехал на встречную полосу, пока водитель пытался вернуть его на свою полосу и остановить, он промчался до пересечения с улицей Наумова. Машина по диагонали пересекла перекресток и врезалась в дерево за пределами проезжей части.

Дорога в этот момент, по данным специалистов, была мокрая, наледи не наблюдалось. По предварительной оценке, виной всему – человеческий фактор, а именно нарушение правил дорожного движения.

В 06:52 на перекрестке Московского проспекта и улица Малая Пролетарская столкнулись автобусы «Лиаз» Фото: Роман РЫЖИКОВ

В 06:52 на перекрестке Московского проспекта и улица Малая Пролетарская столкнулись автобусы «Лиаз»Фото: Роман РЫЖИКОВ

- По произошедшему ДТП прокуратурой Ярославля инициирована проверка совместно с ГИБДД. По ее итогам будут определены как причины аварии, так и результаты деятельности автотранспортного предприятия, которые могли повлечь нарушения. Будут сделаны выводы, приняты меры прокурорского реагирования, - прокомментировал ситуацию прокурор города Игорь Мокичев.

Через непродолжительное время после ДТП в больницу стали обращаться пострадавшие. Самостоятельно в больницу пришли 11 человек.

- На данный момент в медицинской помощью обратилось 16 пострадавших, из них пять человек доставлены бригадами скорой помощи. Сейчас проводится обследование, ряд лабораторных исследований для постановки диагноза, - пояснил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Брифинг по смертельному ДТП с автобусами на Московском проспекте в Ярославле.Роман РЫЖИКОВ

Все пострадавшие, кстати, детей среди них нет, находятся в состоянии средней степени тяжести. В основном люди поступили в больницу с переломами и травмами головы, ссадинами, ушибами и растяжениями.

ЛИАЗ выехал на тротуар и врезался в стену здания военного училища Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

ЛИАЗ выехал на тротуар и врезался в стену здания военного училищаФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Известно, что одному из водителей ЛИАЗа 60 лет, права категории Д у него с 2009 года, в АТП работает около трех лет и свой маршрут он знает хорошо.

Последствия аварии сейчас устраняются, а город стоит в 10-бальной пробке – по одной из главных транспортных артерий не проехать, общественный транспорт встал. Водители вынуждены томиться в ожидании, остальные добираются до работы пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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