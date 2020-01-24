2020-01-24T23:03:13+03:00
Происшествия

«Вдруг меня прижало к стене автобусом»: ярославский водитель легковушки рассказал свою версию смертельной аварии

Мужчина ездил по делам и возвращался домой
Екатерина РЯБЦЕВА
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Водителя спасли выстрелившие подушки безопасностиВодителя спасли выстрелившие подушки безопасностиФото: Роман РЫЖИКОВ
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ДТП с двумя автобусами и легковым автомобилем на пересечении Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская произошло ранним утром. Рейсовый автобус по каким-то причинам не смог остановиться и врезался в служебный ЛИАЗ, а тот, в свою очередь, впечатал в стену дома поворачивающую налево машину. Водитель корейской иномарки чудом не пострадал. Его спасли выстрелившие подушки безопасности и везение. Сергей Опикин рассказал КП-Ярославль свою версию событий.

– Ездил по делам и около семи часов утра возвращался по Московскому проспекту. Стою на повороте на Малую Пролетарскую, и вдруг меня прижало автобусом к стене. Конечно, я не ожидал. Как можно такое ожидать? Просто удар и все. К такому нельзя быть готовым. Как ехал автобус, который не смог затормозить, я не видел. Все случилось быстро. Автомобиль застрахован, но восстановлению не подлежит.

Жена Сергея не на шутку испугалась такого краш-теста. Женщины не было в этом момент в машине, она подошла уже после аварии. А вот сам водитель бодро и весело вспоминает сегодняшнее утро. Быть может, он оптимист по жизни или все еще пребывает в шоковом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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