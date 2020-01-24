2020-01-24T22:28:30+03:00
Происшествия

«В аварии на Московском проспекте погиб мой отец»: в соцсетях появилось письмо ярославца

Смертельное ДТП унесло жизнь одного человека
Екатерина РЯБЦЕВА
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В соцсетях ходили слухи, что мужчина скончался от сердечного приступаВ соцсетях ходили слухи, что мужчина скончался от сердечного приступаФото: Роман РЫЖИКОВ
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В страшной аварии на пересечении Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская погиб мужчина. ДТП произошло ранним утром. Рейсовый автобус с пассажирами на всех парах столкнулся со служебным ЛИАЗом, а тот, в свою очередь, впечатал в стену дома иномарку. Но на этом "разъяренный" общественный транспорт не остановился. Он продолжил движение по встречной полосе, домчался до перекрестка с улицей Наумова, пересек проспект и врезался в дерево.

До недавнего момента про погибшего человека не было ничего известно, но в соцсетях ходили слухи, что мужчина скончался от сердечного приступа. В одном из сообществ появилось письмо сына, который в это трагическое утро потерял отца…

– Сегодня в аварии на Московском проспекте погиб мой отец Чистяков Павел Николаевич. Он вёл трезвый образ жизни и не курил, жил с моей матерью и воспитывал внуков. У меня две дочки: одной 10 лет, другой 8 месяцев. Мой отец активно участвовал в их жизни, очень их любил. Сегодня его не стало, из-за того, что у автобуса отказали тормоза! У автобуса, который везет людей. У автобуса, который совершал первый рейс. Который прошел проверку на исправность. Как такое может быть? Сейчас мне стали намекать, якобы отец умер от сердечного приступа, тогда в принципе никто не виноват. Мой отец бегал в прямом смысле этого слова, он практически всегда бежал, потому что хотел успеть везде. Да, ему 72 года, но кто его знает, это подтвердит. Последний раз я его видел в среду, он был здоров и нянчил мою дочку. Я понимаю, что отца уже не вернуть. Я очень хочу, чтобы это никогда больше не повторилось ни с кем. Завтра узнаю причину смерти, и пойду писать жалобы на ПАТП-1 и мэрию.

Редакция КП-Ярославль приносит Андрею Чистякову и его семье соболезнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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