В Волковском театре не подтверждают информацию о новом директоре – Тухватуллиине

СЕГОДНЯ 13:46 2019-10-04T13:46:31+03:00

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В Ярославском театре имени Федора Волкова не подтвердили информацию о назначении Айрата Тухватуллина на должность исполнительного директора. Юлия Серова по-прежнему временно исполняет обязанности руководителя.

Тем временем, в соцсетях Тухватуллина, который ранее руководил московским «Театром Луны», уже называют директором Первого русского.

Мы обратились за комментарием к возможному претенденту на должность директора театра, но ответа пока не получили.

Год театра оказался тяжелым для главного символа Ярославля. Сперва Волковский хотели объединить с Александринкой, затем театр лишился директора и худрука, а труппа раскололась на "новую" и "старую" гвардию. Теперь новый художественный руководитель намерен вывести театр на мировую арену. Остается надеяться, что вектор развития придется по душе и зрителю, и актерам.

ИСТОЧНИК KP.RU