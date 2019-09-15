Власти Ярославля дадут родственникам погибших в ДТП по миллиону рублей
Глава региона Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам тех, кто погиб в ужасной аварии на трассе Ярославль-Иваново. Также материальную поддержку получат и пострадавшие в ДТП.
Власти выделят средства из резервного фонда Правительства области.
– Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие – по сто тысяч, – написал в соцсетях губернатор. – Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь. Важно, чтобы в беде люди чувствовали поддержку окружающих.
Напомним, авария случилась в субботу, 14 августа, в 10 часов 45 минут. Фура вылетела на встречку и столкнулась с пассажирским автобусом. В результате столкновения пострадали 32 пассажира, 25 из них получили травмы разной степени тяжести. 8 человек погибло.
ИСТОЧНИК KP.RU