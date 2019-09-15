2019-09-15T14:38:44+03:00
Общество

Власти Ярославля дадут родственникам погибших в ДТП по миллиону рублей

Пострадавшие в аварии получат по сто тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Губернатор считает, что деньги не компенсируют утрату близких, но поддержка тоже важнаГубернатор считает, что деньги не компенсируют утрату близких, но поддержка тоже важнаФото: Правительство Ярославской области
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Глава региона Дмитрий Миронов подписал распоряжение об оказании материальной помощи родственникам тех, кто погиб в ужасной аварии на трассе Ярославль-Иваново. Также материальную поддержку получат и пострадавшие в ДТП.

Власти выделят средства из резервного фонда Правительства области.

– Родственники погибших смогут получить по миллиону рублей. Пострадавшие – по сто тысяч, – написал в соцсетях губернатор. – Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь. Важно, чтобы в беде люди чувствовали поддержку окружающих.

Напомним, авария случилась в субботу, 14 августа, в 10 часов 45 минут. Фура вылетела на встречку и столкнулась с пассажирским автобусом. В результате столкновения пострадали 32 пассажира, 25 из них получили травмы разной степени тяжести. 8 человек погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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