В Ярославле скончалась ещё одна жертва аварии под Гаврилов-Ямом
Число погибших в ДТП достигло восьми человек
Ранее сообщалось, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:
Стало известно, что вечером 14 сентября в одной из больниц Ярославля скончалась 71-летняя пострадавшая в аварии под Гаврилов-Ямом. Женщину госпитализировали с места происшествия в областной центр. Ранее сообщалось, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.
Таким образом, число смертельных жертв автомобильной катастрофы достигло восьми человек. Число пострадавших на данный момент по прежнему составляет 35 человек. Напомним, утром 14 сентября в пассажирский автобус лоб в лоб на большой скорости влетела фура. Обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU