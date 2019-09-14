В Ярославле скончалась ещё одна жертва аварии под Гаврилов-Ямом

СЕГОДНЯ 21:57 2019-09-14T21:59:36+03:00

Ранее сообщалось, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Стало известно, что вечером 14 сентября в одной из больниц Ярославля скончалась 71-летняя пострадавшая в аварии под Гаврилов-Ямом. Женщину госпитализировали с места происшествия в областной центр. Ранее сообщалось, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Таким образом, число смертельных жертв автомобильной катастрофы достигло восьми человек. Число пострадавших на данный момент по прежнему составляет 35 человек. Напомним, утром 14 сентября в пассажирский автобус лоб в лоб на большой скорости влетела фура. Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU