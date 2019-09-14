МЧС: число пострадавших в аварии под Гаврилов-Ямом достигло 32 человек

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-14T13:46:47+03:00

К реагированию привлечены 41 человек личного состава и 13 единиц техники. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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Главное Управление МСЧ России по Ярославской области назвали обновленное количество пострадавших людей в арии в Гаврилов-Ямском районе. По данным на текущий час число пострадавших пассажиров рейсового автобуса достигло 32 человек.

- Из них 25 человек травмировано, в том числе один ребенок, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. – Семь человек погибло.

Уточняется, что на месте ЧП работают психологи МЧС. Всего к реагированию привлечены 41 человек личного состава и 13 единиц техники. Напомним, причиной аварии стала фура, вылетевшая на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU