2019-09-14T13:46:47+03:00
Происшествия

МЧС: число пострадавших в аварии под Гаврилов-Ямом достигло 32 человек

На месте ЧП работают психологи МЧС
Полина ЗАЙЦЕВА
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К реагированию привлечены 41 человек личного состава и 13 единиц техники.К реагированию привлечены 41 человек личного состава и 13 единиц техники.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Главное Управление МСЧ России по Ярославской области назвали обновленное количество пострадавших людей в арии в Гаврилов-Ямском районе. По данным на текущий час число пострадавших пассажиров рейсового автобуса достигло 32 человек.

- Из них 25 человек травмировано, в том числе один ребенок, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области. – Семь человек погибло.

Уточняется, что на месте ЧП работают психологи МЧС. Всего к реагированию привлечены 41 человек личного состава и 13 единиц техники. Напомним, причиной аварии стала фура, вылетевшая на встречную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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