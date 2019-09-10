Умеют люди отдыхать: В Ярославле катер разбился о пристань и сгорел дотла
В Ярослваской области катер врезался в причал. Произошло водно-транспортное происшествие в поселке Вакарево в ночь с 7 на 8 сентября.
По словам очевидцев, судно пыталось уйти от столкновения с теплоходом, врезалось в причал и загорелось. Удар был достаточно сильный, бетонные плиты причала покрошились, а остов наполовину выбросило на пристань. Всего за час пламя полностью уничтожило катер площадью 20 квадратных метров.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Это далеко не первое ЧП на воде в этом году: кроме затонувшего дебаркадера в Ярославской области произошло много интересного. Мы писали о том, как молодая москвичка утопила яхту, столкнувшись с теплоходом. Вот ее версия случившегося.
Фото: Ярославль Live/vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU