2019-09-10T11:24:01+03:00
Происшествия

Умеют люди отдыхать: В Ярославле катер разбился о пристань и сгорел дотла

Повезло, что никто не пострадал
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Ярославль Live/vk.comФото: Ярославль Live/vk.com
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В Ярослваской области катер врезался в причал. Произошло водно-транспортное происшествие в поселке Вакарево в ночь с 7 на 8 сентября.

По словам очевидцев, судно пыталось уйти от столкновения с теплоходом, врезалось в причал и загорелось. Удар был достаточно сильный, бетонные плиты причала покрошились, а остов наполовину выбросило на пристань. Всего за час пламя полностью уничтожило катер площадью 20 квадратных метров.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Это далеко не первое ЧП на воде в этом году: кроме затонувшего дебаркадера в Ярославской области произошло много интересного. Мы писали о том, как молодая москвичка утопила яхту, столкнувшись с теплоходом. Вот ее версия случившегося.

Фото: Ярославль Live/vk.com

Фото: Ярославль Live/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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