2019-08-27T15:14:02+03:00
Происшествия

Как скандальный желтый дебаркадер сел на ярославское дно

Редакция «КП-Ярославль» нашла в этой истории много подводных камней
Екатерина РЯБЦЕВА
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Судно врезалось в береговые трубы, сильно повредилось и наклонилось на бок/ФОТО: Ника НовожиловаСудно врезалось в береговые трубы, сильно повредилось и наклонилось на бок/ФОТО: Ника Новожилова
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Желтый дебаркадер появился в ноябре прошлого года на Волжской набережной Ярославля. Судно припарковали в центральной части города и пообещали, что скоро оно станет плавучим рестораном с несколькими залами. Владелец дебаркадера - предприниматель из Москвы - планировал открыть двери заведения весной 2019 года. Однако планам не суждено было сбыться. Дебаркадер ждала другая судьба...

Сразу не полюбился ярославцам

Горожане с самого начала не поддержали идею плавучего ресторана: им не понравился дизайн судна. Многие посчитали, что оно испортит вид города с реки. Желтое, вычурное, эклектичное, с элементами средневековой архитектуры и следами ресторанного бизнеса 1990-х, оно, правда, не вписывалось в строгий стиль ярославской набережной. Возможно, мнение горожан повлияло на решение хозяина, и он отдал команду отбуксировать судно в сторону речного порта. Правда, в порту дебаркадер мешал, и его решили переправить на другой берег - в Парково.

Врезался на берегу, затонул на середине реки

Что было дальше - загадка. В понедельник, 26 августа, соцсети затрубили: дебаркадер во время транспортировки получил пробоину и пошел на дно. Однако целиком не затонул: сел на грунт. Над водой остался один из трех этажей.

В соцсетях предложили не убирать судно, а оставить его на потеху дайверам/ФОТО: Александр Давидик

В соцсетях предложили не убирать судно, а оставить его на потеху дайверам/ФОТО: Александр Давидик

Чуть позже в интернете очевидцы опубликовали новые фото. На них отчетливо видно, что судно добралось до Парково, врезалось там в береговые трубы, получило пробоину и наклонилось на бок. В этот момент дебаркадер был довольно близко к берегу, а спустя время он волшебным образом начал тонуть на середине Волги. Как он туда попал? Кто его отбуксировал назад и, главное, зачем?

Известно, что в Парково судно привезли сотрудники речного порта. В приемной сказали, что не знают о случившемся и не дали комментарий, сославшись на обеденное время.

Откроют подводный ресторан?

- Невезучий какой-то этот дебаркадер: не нравился никому, мешал другим судам, а сейчас вообще тонет, словно гадкий утенок, - обсуждают ярославцы происшествие.

Кто-то шутит, что теперь на дебаркадере можно открывать подводный ресторан, кто-то сравнивает его с «титаником» и радуется, что в нашем случае обошлось без жертв.

На комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла 27 августа, было принято решение, что затонувший ресторан пока трогать не будут: он не мешает движению других судов. Но для большей безопасности рядом с дебаркадером закрепили опознавательный знак – буй.

Обследованием дебаркадера сейчас занимаются водолазы. Транспортная и природоохранная прокуратуры и следственный комитет начали проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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