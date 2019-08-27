Как скандальный желтый дебаркадер сел на ярославское дно
Желтый дебаркадер появился в ноябре прошлого года на Волжской набережной Ярославля. Судно припарковали в центральной части города и пообещали, что скоро оно станет плавучим рестораном с несколькими залами. Владелец дебаркадера - предприниматель из Москвы - планировал открыть двери заведения весной 2019 года. Однако планам не суждено было сбыться. Дебаркадер ждала другая судьба...
Сразу не полюбился ярославцам
Горожане с самого начала не поддержали идею плавучего ресторана: им не понравился дизайн судна. Многие посчитали, что оно испортит вид города с реки. Желтое, вычурное, эклектичное, с элементами средневековой архитектуры и следами ресторанного бизнеса 1990-х, оно, правда, не вписывалось в строгий стиль ярославской набережной. Возможно, мнение горожан повлияло на решение хозяина, и он отдал команду отбуксировать судно в сторону речного порта. Правда, в порту дебаркадер мешал, и его решили переправить на другой берег - в Парково.
Врезался на берегу, затонул на середине реки
Что было дальше - загадка. В понедельник, 26 августа, соцсети затрубили: дебаркадер во время транспортировки получил пробоину и пошел на дно. Однако целиком не затонул: сел на грунт. Над водой остался один из трех этажей.
В соцсетях предложили не убирать судно, а оставить его на потеху дайверам/ФОТО: Александр Давидик
Чуть позже в интернете очевидцы опубликовали новые фото. На них отчетливо видно, что судно добралось до Парково, врезалось там в береговые трубы, получило пробоину и наклонилось на бок. В этот момент дебаркадер был довольно близко к берегу, а спустя время он волшебным образом начал тонуть на середине Волги. Как он туда попал? Кто его отбуксировал назад и, главное, зачем?
Известно, что в Парково судно привезли сотрудники речного порта. В приемной сказали, что не знают о случившемся и не дали комментарий, сославшись на обеденное время.
Откроют подводный ресторан?
- Невезучий какой-то этот дебаркадер: не нравился никому, мешал другим судам, а сейчас вообще тонет, словно гадкий утенок, - обсуждают ярославцы происшествие.
Кто-то шутит, что теперь на дебаркадере можно открывать подводный ресторан, кто-то сравнивает его с «титаником» и радуется, что в нашем случае обошлось без жертв.
На комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая прошла 27 августа, было принято решение, что затонувший ресторан пока трогать не будут: он не мешает движению других судов. Но для большей безопасности рядом с дебаркадером закрепили опознавательный знак – буй.
Обследованием дебаркадера сейчас занимаются водолазы. Транспортная и природоохранная прокуратуры и следственный комитет начали проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU