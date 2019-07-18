Кораблекрушение на Волге: версия капитана затонувшей яхты «Потудень»

В субботу, 13 июля, в акватории Волги в Ярославской области произошло крупное ЧП. На воде столкнулись теплоход «Алексей Толстой», на котором находилось более 230 человек и яхта «Потудань», на борту которого были шестеро взрослых и трое детей из Подмосковья.

С редакцией «КП-Ярославль» связалась женщина, находившаяся за штурвалом яхты в момент столкновения с круизным лайнером. Капитан подробно рассказала о роковом вечере, в который она и ее семья едва не погибли.

- Вместе с подругой мы получили права три года назад, - говорит 33-летняя Екатерина. - По данному маршруту ходили уже неоднократно, около трех раз, так что успели его выучить вдоль и поперек. Около полудня вышли из Колязина, но не успели в шлюз. Он закрылся, а мы потеряли несколько часов драгоценного дневного времени. Весь день за штурвалом находилась моя подруга.

Женщина рассказала, что днем 13 июля погода была замечательная, однако, к ночи метеорологические условия стали чуть хуже.

- Около 23 часов мы поняли, что видимость портится, начал идти моросящий дождь. Поскольку мы уже прошли стоянку в Угличе и находились от нее довольно далеко – было принято решение поскорее уйти за буй и искать место ночевки, - объясняет Екатерина.

Позже, как вспоминает капитан, ее подруга решила отойти в уборную и попросила встать вместо нее за штурвал. Параллельно с этим яхта вошла в густое облако тумана, а навигатор перестал прокладывать маршрут. Прибор показывал, что судну нужно двигаться прямо, хотя в двух километрах от данной местности находился крутой поворот русла реки. Женщина оказалась дезориентирована и решила снизить ход яхты.

По словам капитана, яхта ушла под воду буквально за пять минут. Фото: Подслушано в Рыбинске

- Я попыталась «на ощупь» добраться до берега. Как выяснилось позже, нас развернуло на 180 градусов и мы начали двигаться в противоположном направлении. В этот момент в нас въехал теплоход. Яхта сначала завалилась на бок, а потом резко вернулась в нормальное положение. Из пробоины начала заливаться вода, - говорит Екатерина. – От удара моя подруга упала и сильно ударилась, позже у нее был диагностирован перелом ноги. В каютах носовой части яхты находились двое мужчин. Одного мы сумели вытащить, а другой оказался заблокированным. Пришлось ломать дверь, будучи по плечи в воде. Яхта затонула примерно за пять минут.

К счастью, проблем со спасением троих детей не возникло. Малыши спокойно спали в своих каютах. Позже, когда все пассажиры яхты были эвакуированы на палубу лайнера, встал вопрос о срочном звонке спасателям. Уже на палубе теплохода выяснилось, что за его штурвалом находился не штатный капитан, а вахтовый. Пассажирам яхты показалось странным и то, что вахтовый капитан лайнера не спешил вызывать спецслужбы.

- Информация о столкновении яхты «Потудань» и теплохода «Алексей Толстой» поступила в ГУ МЧС России по Ярославской области в 2 часа 15 минут ночи, - сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ярославской области.

Получается, между столкновением и обращением к спасателям прошло больше двух часов. В 6 утра к месту прибыли сотрудники полиции, ГИМС и МЧС. Все это время яхта была привязана к лайнеру на тросах, которые не давали ей затонуть полностью. После этого пассажиры яхты отправились в ближайший отдел полиции в Угличе, где дали показания. Чуть позже Екатерину и вахтового капитана повезли на медицинское освидетельствование в ближайшую больницу.

На лайнере никто не пострадал. Фото: Подслушано в Рыбинске

Объяснения тому, почему процедура была проведена не по регламенту, у женщины нет. Кстати, затонувшую яхту до берега дотащил сам лайнер. До той глубины, на которой бы он сам не сел на мель. После этого приехал собственник судна и своими силами несколько дней пытался достать его из воды. Екатерина отметила, что вытащить яхту удалось только вчера, 17 июля.- Я сдала необходимые анализы, а вот капитан лайнера – нет, - уточняет женщина. – В протоколе это зафиксировано. У него и прав с собой не было, сказал, что забыл.

- Моя подруга три дня проходила с переломом, никакой экстренной помощи от спасателей мы не дождались, - делится девушка. – Вахтовый капитан в показаниях отметил, что тумана на воде не было. Хотя как это, не было? К нам спецслужбы не могли добраться из-за нулевой видимости!

Кроме того, женщина объяснила, что в момент столкновения лайнер двигался на полной скорости, именно поэтому повреждения у яхты такие серьезные. По правилам, выходя из-за поворота, капитаны кораблей обязаны сообщать об этом по рации. Екатерина уверяет, что подобного сообщения от теплохода не было.

Собственник судна и своими силами несколько дней пытался достать его из воды. Фото судоводителя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При столкновении с теплоходом на Волге в Ярославской области затонула яхта

Официальная версия случившегося расходится с версией капитана затонувшего судна (Подробнее)

В Рыбинском море сел на мель теплоход "Викинг Хельги" с иностранными туристами на борту

У судна отказала система управления (Подробнее)