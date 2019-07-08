Отказало управление:в Рыбинском море на мель сел теплоход с иностранными туристами

В понедельник, 8 июля ,в Ярославской области произошло ЧП: на Рыбинском водохранилище, в районе села Тихвинское, на мель сел теплоход с иностранными туристами. Причиной стал сбой рулевого управления. По нашим данным, на борту находится 192 пассажира и 100 человек экипажа. ЧП произошло около 16:50. С происшествием справились быстро, и уже в 17:20 корабль причалил к Рыбинску. Судно прибыло к берегу самостоятельно. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Проблему удалось решить обыкновенным перезапуском оборудования, - сообщил источник.

В региональном МЧС уточнили, что речь идет о четырехпалубном теплоходе «Викинг Хельги», который совершал туристические речные прогулки из Москвы в Санкт-Петербург. После того осмотра и диагностики, круиз продолжился.