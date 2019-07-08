2019-07-08T19:32:19+03:00
Происшествия

Отказало управление:в Рыбинском море на мель сел теплоход с иностранными туристами

После ЧП теплоход благополучно прибыл к причалу
Роман РЫЖИКОВ
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Происшествие произошло в районе села ТихвинскоеПроисшествие произошло в районе села ТихвинскоеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 8 июля ,в Ярославской области произошло ЧП: на Рыбинском водохранилище, в районе села Тихвинское, на мель сел теплоход с иностранными туристами. Причиной стал сбой рулевого управления. По нашим данным, на борту находится 192 пассажира и 100 человек экипажа. ЧП произошло около 16:50. С происшествием справились быстро, и уже в 17:20 корабль причалил к Рыбинску. Судно прибыло к берегу самостоятельно. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Проблему удалось решить обыкновенным перезапуском оборудования, - сообщил источник.

В региональном МЧС уточнили, что речь идет о четырехпалубном теплоходе «Викинг Хельги», который совершал туристические речные прогулки из Москвы в Санкт-Петербург. После того осмотра и диагностики, круиз продолжился.

После осмотра в порту Рыбинска теплоход благополучно продолжил круиз Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

После осмотра в порту Рыбинска теплоход благополучно продолжил круизФото: ГУ МЧС по Ярославской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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