Путин поручил занести Волковский театр в список особо ценных объектов культурного наследия России

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-14T16:19:17+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил занести ярославский Волковский театр в свод особо ценных объектов культурного наследия России. Об этом говорится в официальном сообщении Союза театральных деятелей страны на сайте организации.

- Только что получил радостное для меня и, уверен, всех нас известие: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение Правительству до 1 сентября подготовить и внести проект указа о включении Российского государственного академического театра им.Ф.Волкова в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия Российской Федерации. Я благодарен Владимиру Владимировичу за то, что он так оперативно и мудро откликнулся на мое предложение по повышению статуса старейшего театра России. Не сомневаюсь, что этот статус позволит театру решить многие проблемы и создаст лучшие условия для реализации творческого потенциала, который, я знаю это точно, у волковцев огромный. Поздравляю и коллектив театра, и ярославцев, и всех нас! – написал председатель союза Александр Калягин.

Напомним, предложение о внесении Первого русского в этот список глава государства поддержал еще в мае. А теперь он выступил с непосредственным поручением об этом. До этого судьба Волковского театра висела на волоске. Его планировали объединить с питерской Александринкой. Однако многие ярославцы выступили против этого, считая, что театр потеряет свой статус.

ИСТОЧНИК KP.RU