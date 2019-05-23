Владимир Путин поддержал идею присвоить Волковскому театру особый статус
Владимир Путин поддержал предложение присвоить ярославскому театру имени Федора Волкова статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в социальных сетях.
- Благодарю Президента за поддержку Первого русского! – написал Миронов. - Новый статус поможет исправить ситуацию и открыть перед театром новые перспективы.
Ситуация – то что театр финансируется по остаточному принципу. Об этом заявлял коллектив. Именно поэтому, считает сообщество, подтолкнуло часть волковцев к объединению с Александринкой.
- У Волковского театра славная история и высокие художественные достижения, не раз подтверждённые профессиональными наградами. Он должен сохранить свою самостоятельность. – считает Миронов.
ИСТОЧНИК KP.RU