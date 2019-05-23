2019-05-23T12:12:41+03:00
Общество

Владимир Путин поддержал идею присвоить Волковскому театру особый статус

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поблагодарил Президента
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской ФедерацииСтатус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской ФедерацииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Владимир Путин поддержал предложение присвоить ярославскому театру имени Федора Волкова статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в социальных сетях.

- Благодарю Президента за поддержку Первого русского! – написал Миронов. - Новый статус поможет исправить ситуацию и открыть перед театром новые перспективы.

Ситуация – то что театр финансируется по остаточному принципу. Об этом заявлял коллектив. Именно поэтому, считает сообщество, подтолкнуло часть волковцев к объединению с Александринкой.

- У Волковского театра славная история и высокие художественные достижения, не раз подтверждённые профессиональными наградами. Он должен сохранить свою самостоятельность. – считает Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Странная кража: ярославец подошел к своей машине, но не обнаружил дверей
В Ярославле похолодает
В Ярославле установят указатели с информацией о местных вузах
В Ярославле разбили гранитную мемориальную табличку на бывшем доме Бориса Немцова
Лось на ночной дороге под Ростовом отправил в госпиталь трех человек
Приехали военные и поставили мост: что произошло под Ярославлем
Шесть лет и шесть месяцев: в Ярославской области посадили вооруженного бандита
Нагоняй по-крупному: наказали хозяина памятника в центре Ярославля
Спокойно утыкайтесь в смартфоны и идите: в Ярославле на переходе положили светящуюся плитку
Аккумулятор, бензин и шампунь: в Ярославле воры выносили из машин все, что могли
Председатель правительства Ярославской области вместе с женой за год заработали 16 миллионов
В Рыбинске 82-летнюю пенсионерку обокрали прямо в очереди к врачу
В рыбинскую колонию под видом аскорбинок пытались передать партию метадона
В Ярославле прошла «Зарядка со стражем порядка»
Ярославль выиграл бесплатный ремонт катка в общероссийском конкурсе
Ярославцу пришлось заплатить 20-тысячный штраф за хранение наркотиков
В Угличе женщина через суд добилась выселения бывшего из своей квартиры
В Ярославле поднимут стоимость проезда в транспорте
В Ярославле хотят сократить количество транспорта, заезжающего в Промышленный микрорайон
Места для выгула собак в Ярославле: утвержденный перечень