Владимир Путин поддержал идею присвоить Волковскому театру особый статус

СЕГОДНЯ 12:12 2019-05-23T12:12:41+03:00

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Владимир Путин поддержал предложение присвоить ярославскому театру имени Федора Волкова статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в социальных сетях.

- Благодарю Президента за поддержку Первого русского! – написал Миронов. - Новый статус поможет исправить ситуацию и открыть перед театром новые перспективы.

Ситуация – то что театр финансируется по остаточному принципу. Об этом заявлял коллектив. Именно поэтому, считает сообщество, подтолкнуло часть волковцев к объединению с Александринкой.

- У Волковского театра славная история и высокие художественные достижения, не раз подтверждённые профессиональными наградами. Он должен сохранить свою самостоятельность. – считает Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU