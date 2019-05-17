Пропавшего по дороге на работу ярославца нашли мертвым в реке Ростовского района

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-17T09:47:56+03:00

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В Ярославской области нашли тело пропавшего 39-летнего Михаила Аксенова. Мужчина 18 апреля выехал на работу из дома в Дзержинском района Ярославля и исчез. Поисками занимались полиция и волонтеры. К сожалению, они закончились трагически. Тело мужчины выловили из реки в Ростовском районе. Как он туда попал, не понятно. Погибшего опознали по особой примете - татуировке скорпиона на шее. Труп уже частично разложился, поэтому установить точную причину смерти сходу не удалось.

- По факту исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело. Идет расследование, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Напомним, за последнее время в Ярославской области уже было два похожих случая, когда пропавших людей находили мертвыми в водоемах. Так, в Которосли обнаружили пропавшего накануне в Ярославле 28-летнего Павла Архипова. А до этого в Угличском районе также в водоеме нашли труп исчезнувшего Михаила Морякова.

ИСТОЧНИК KP.RU