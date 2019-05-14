В Ярославской области нашли тело пропавшего мужчины
В Ярославской области нашли тело пропавшего накануне мужчины. 33-летний Михаил Моряков пропал в поселке Епихарка Угличского района 10 мая. Его поисками занимались правоохранители волонтеры. К сожалению, оказалось, что мужчина погиб.
-13 мая в водоеме, расположенном в одном из населенных пунктов Угличского района, было обнаружено тело 33-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
По факту произошедшего следователи Углича проводят доследственную проверку. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.
Напомним, сейчас идут поиски 28-летнего мужчины, которого последний раз видели на берегу Которосли. СК начал доследственную проверку по факту его исчезновения.
ИСТОЧНИК KP.RU