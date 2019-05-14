В Ярославской области нашли тело пропавшего мужчины

14 Май 13:45 2019-05-14T13:48:56+03:00

Нашли тело пропавшего в Угличе мужчины. Фото: СУ СКР по Ярославской области.

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В Ярославской области нашли тело пропавшего накануне мужчины. 33-летний Михаил Моряков пропал в поселке Епихарка Угличского района 10 мая. Его поисками занимались правоохранители волонтеры. К сожалению, оказалось, что мужчина погиб.

-13 мая в водоеме, расположенном в одном из населенных пунктов Угличского района, было обнаружено тело 33-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

По факту произошедшего следователи Углича проводят доследственную проверку. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

Напомним, сейчас идут поиски 28-летнего мужчины, которого последний раз видели на берегу Которосли. СК начал доследственную проверку по факту его исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU