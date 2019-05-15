2019-05-15T10:52:40+03:00
Происшествия

Пропавшего в Ярославле 28-летнего мужчину выловили мертвым из Которосли

Его тело нашли в 150 метрах от оставленной на берегу одежды
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пропавшего мужчину нашли мертвым в реке. Фото: СК России по Ярославской области.Пропавшего мужчину нашли мертвым в реке. Фото: СК России по Ярославской области.
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Пропавшего в Ярославле 28-летнего Павла Архипова нашли мертвым. Его тело 13 мая выловили из реки Которосль. Труп заметили рыбаки примерно в 150 метрах от того места, где на берегу лежала одежда погибшего. Вероятнее всего, мужчина просто утонул. Между тем, по факту произошедшего следственный отдел по Кировскому району Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области начал доследственную проверку.

- Внешние признаки насильственной смерти на теле отсутствуют. Труп отправили в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

Напомним, Павел Архипов пропал 8 мая. В последний раз его видели на берегу Которосли. А буквально вчера стало известно, что также погибшим нашли еще одного пропавшего в Ярославской области мужчину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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