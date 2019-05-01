В Ярославле исчез мужчина с татуировкой в виде скорпиона

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-01T08:44:47+03:00

Он вышел из дома 18 апреля этого года

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В Ярославле пропал 39-летний мужчина. 18 апреля 2019 года Аксенов Михаил Александрович уехал на работу из Дзержинского района и не вернулся. Он выглядит на свой возраст, рост – 176 сантиметров, худощавое телосложение. У Михаила короткая стрижка, темно-русые волосы, зеленые глаза.

Мужчина был в темно-синей стеганой куртке, синих джинсах и кроссовках «Рибок».

На шее у пропавшего татуировка в виде скорпиона.

Если вы видели ярославца после 18 апреля, сообщите по телефонам: 02, 102, 112 или на горячую линию ЯрСпаса – 89109640838.

ИСТОЧНИК KP.RU