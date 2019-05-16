Семье погибшего в «Шереметьево» ярославца выплатят два миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-16T11:17:03+03:00

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Семье погибшего при пожаре самолета в «Шереметьево» ярославца Михаила Зенина выплатят два миллиона рублей.Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Приняли решение выплатить его семье в качестве материальной помощи 1 миллион рублей из резервного фонда правительства Ярославской области. Постановление об этом подписано. Такую же сумму семье Михаила выплатят из бюджета Московской области, - написал глава региона.

Напомним, трагедия произошла 5 мая. В загоревшемся при посадке авиалайнере SSJ-100 погиб 41 человек. В том числе, и сын известного ярославского адвоката Андрея Зенина. Парню было всего 24 года. Он выпускник МГУ, работал в Москве. В Мурманск летел в командировку. У знакомых Михаила о нем только самые лучшие воспоминания.

Между тем, один из пассажиров, который летел из Ярославля в Мурманск выжил. В адрес Михаила Савченко начали сыпаться негативные отклики, люди обвиняли его в том, что, возможно, из-за него погибли остальные. Михаил ответил тем, кто так думает в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU