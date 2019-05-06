2019-05-06T11:31:10+03:00
Трагедия в Шереметьево

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 24-летний ярославец

Сын известного ярославского адвоката Андрея Зенина Михаил летел в командировку
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Михаил Зенин / vk.comФото: Михаил Зенин / vk.com
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Стало известно, что в авиакатастрофе в Шереметьево, произошедшей 5 мая, погиб молодой ярославец. Михаил Зенин – сын ярославского адвоката Андрея Зенина. Парню было всего 24 года.

Молодой человек закончил МГУ, работал в столице. В Мурманск он летел в командировку.

Самолет вспыхнул после приземления в аэропорту Шереметьево Фото: REUTERS

Самолет вспыхнул после приземления в аэропорту ШереметьевоФото: REUTERS

Еще один пассажир, летевший из Ярославля, спасся.

- Второй день рождения буду праздновать. – написал Михаил Савченко на своей странице в Facebook. - Огромные соболезнования семьям погибших и пострадавших!

Напомним, 41 человек погиб в горящем самолете, совершившим аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По предварительным данным, в «Сухой Суперджет» попала молния. После жесткой посадки вспыхнуло пламя.

В «Аэрофлоте» сообщили, что эвакуировать пассажиров удалось за 55 секунд вместо положенных 90, а командир судна покинул охваченный огнем самолет последним.

В сети появилось множество видео с места трагедии. На одной из записей видно, что некоторые люди бегут с сумками. Это значит, вместо того, чтобы быстрее эвакуироваться, кто-то из пассажиров пытался спасти свои вещи, преграждая дорогу другим людям.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту трагедии.

Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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