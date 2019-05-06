2019-05-06T15:23:02+03:00
Происшествия

«Я не тащил свои чемоданы»: спасшийся из горящего самолета Михаил Савченко ответил тем, кто его обвиняет в том, что он выжил

Люди начали обвинять мужчину, который возвращался из Ярославля в Мурманск, во всех грехах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Михаил Савченко - один из выживших в горящем самолете. Фото: страничка Михаила Савченко в "Фейсбуке".Михаил Савченко - один из выживших в горящем самолете. Фото: страничка Михаила Савченко в "Фейсбуке".
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Среди пассажиров, которые спаслись из загоревшегося в аэропорту Шереметьево самолета, оказался капитан мурманской команды по игре «Что? Где? Когда?» «Норманны» Михаил Савченко. Он возвращался с интеллектуального турнира «Нехрустальная сова», который проходил в Ярославле. Родные и близкие искреннее радовались спасению Михаила, но нашлись и те, кто начал обвинять мужчину во всех грехах.

- А чемоданчик свой тоже небось спас? Как жить с этим будешь! – пишут в его адрес люди в сети.

Михаил ответил на обвинения на своей страничке в «Фейсбуке».

- Нет, я не тащил свои чемоданы. Нет, я не летел бизнесом, - написал он. - Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Не знаю.

Также мужчина сказал спасибо всем, благодаря кому 37 пассажирам все-таки удалось спастись.

- Огромное спасибо экипажу, который все сделал оперативно и четко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались, как могли, зная, насколько все серьезно. Во-вторых, спасибо наземным службам, пожарным, врачам - всем, кто помогал уже после приземления. Девушкам из МЧС, которые собирали контактную информацию для горячей линии. Следователям, которые делали свою работу максимально быстро и корректно. Психологам, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс, - написал Михаил.

Напомним, трагедия произошла 5 мая. По одной из версий, в самолет, который должен был лететь из Москвы в Мурманск, попала молния. Лайнер загорелся. На данный момент сообщается о 41 погибшем. Среди погибших оказался и житель Ярославля - 24-летний сын известного адвоката.

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Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Шереметьево

Среди россиян оказался один иностранный гражданин (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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