МГУ о погибшем в авиакатастрофе ярославце Михаиле Зенине: «Лучшие уходят первыми»

Сотрудники юридического факультета МГУ рассказали, каким был погибший в авиакатастрофе в Шереметьево выпускник магистратуры Михаил Зенин. Сын известного ярославского адвоката Андрея Зенина ушел из жизни 5 мая вместе с еще 39 пассажирами и бортпроводником загоревшегося во время аварийной посадки «Суперджета». Молодому человеку было всего 24 года.

- Именно лучшие часто уходят первыми. Так и Михаил ушел в самом начале своего пути, - написали о выпускнике на странице факультета в социальных сетях. Под постом студенты выражают соболезнования. - Он всегда был первым и в учебе, и в общественной деятельности на благо факультета. Им гордились, на него равнялись…

Sukhoi Superjet-100 сгорел после аварийной посадки в аэропорту "Шереметьево"Фото: REUTERS

Михаил в прошлом году с отличием окончил магистратуру, женился и начал карьеру, пойдя по стопам отца. 5 мая он летел в Мурманск в командировку.

Почти сразу после взлета в самолет попала молния, потребовалась аварийная посадка. Уже на земле самолет загорелся. Люди внутри погибали от задымления и сгорали заживо. В живых остались 37 человек, чьи жизни едва ли останутся прежними.

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