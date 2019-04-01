СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-01T12:56:26+03:00

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Режиссер Никита Михалков выступил за объединение Волковского и Александринского театров.

- Мой прадед - Сергей Владимирович Михалков, камергер и статский советник - с 1896 года и до своей кончины в 1905 году был предводителем ярославского дворянства. Почему я об этом сейчас говорю, не только потому, что я не вижу смысла вдаваться в бесконечные и порой бессмысленные споры, которые так любит наша современная интеллигенция и особенно по тем поводам, на которые она не может влиять. Но просто я представил себе, какую радость и гордость испытал бы мой прадед, если бы тогдашний глава правительства России Сергей Юльевич Витте предложил бы объединиться двум великим театрам, соединив северную столицу с прекрасным древним городом Ярославлем под общей крышей великого русского национального театра. Тем более, когда, собственно, все те, о ком идет речь - и труппы обоих театров, и их знаменитые художественные руководители - этого хотят. Ярославцы, земляки, не упустите эту счастливую возможность, - привело слова Михалкова информагентство ТАСС.

Напомним, в Ярославле разразился скандал после объявления министром культуры Мединском об объединении театров – Волковского и Александринского. Многие ярославцы, в том числе губернатор региона Дмитрий Миронов, выступили против этого, считая, что Первый русский может потерять свою самобытность. Споры идут до сих пор. При этом пришло известие, что председатель правительства России Дмитрий Медведев порекомендовал приостановить объединение до выяснения всех точек зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU